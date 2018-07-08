Черчесов пообещал, что Россия на ЧМ-2022 выступит еще лучше
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с болельщиками в московской фан-зоне на Воробьевых горах и заявил, что команда добьется еще более громкого успеха на Чемпионате Мира-2022.
"Мы рады всех вас приветствовать, мы были вместе, вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком. Понятно, что мы хотели еще дальше пройти, через четыре года на Чемпионате Мира-2022 мы выступим лучше, но без вас нам будет сложно. Все туда!
Что запомнилось на турнире? Весь турнир пролетел как один миг, поддержка каждую секунду чувствовалась. Мы долго запрягаем, но если мы запрыгаем то все потом у нас получается", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Напомним, что на ЧМ-2014 Россия впервые в истории дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
Не пропустите: Черчесов сделал важное заявление по итогам выступления сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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