Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные выкрики армейских фанатов, которые назвали его "усатой свиньей" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:0).
"Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что за несколько дней до матча ЦСКА - "Фейеноорд" Черчесов критически отозвался о нападающем московского клуба Федоре Чалове. Это и вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА.
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