Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные выкрики армейских фанатов, которые назвали его "усатой свиньей" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:0).

"Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что за несколько дней до матча ЦСКА - "Фейеноорд" Черчесов критически отозвался о нападающем московского клуба Федоре Чалове. Это и вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА.

Не пропустите: Черчесов рассказал, почему он согласился на скандальное интервью. | http://soccernews.ru