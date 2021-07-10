Черчесов порассуждал о перспективах сборной России после своей отставки
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями по поводу того, что будет с командой после назначения другого тренера.
"На данный момент я не стану подробно описывать ситуацию, связанную с моим уходом из сборной. Для этого ещё будет время. Сейчас же могу сказать, что 8 июля мы пообщались с президентом РФС Александром Дюковым и совместно договорились о том, что наш тренерский штаб завершает работу в национальной команде. Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моём договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение - и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды - сказать не готов. Это покажет время.
Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть всё позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают - когда появится конкретная информация", - сказал Черчесов.
57-летний специалист возглавлял российскую сборную с августа 2016 года. В отставку его отправили в минувший четверг.
Национальная команда под руководством Черчесова стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а на Евро-2020 не вышла из группы.
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