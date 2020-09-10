Черчесов порассуждал о позиции сборной России в рейтинге ФИФА

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что его команда занимает только 38-е место в рейтинге ФИФА.

"Чемпионат Мира, который проходил в нашей стране, - это большой праздник, но почти за два года подготовки к нему он забрал у нас очень уж много рейтинговых очков. Официальных матчей не было, а за контрольные очков давалось гораздо меньше. Мы знали это и осознанно шли на то, чтобы не очки набирать, а команду к турниру готовить. И теперь наша задача наверстать эти неизбежные потери. И сделать такой шпагат не так просто", - сказал Черчесов.

Напомним, что в сентябре российская сборная выиграла оба матча в Лиге Наций - Сербию дома победили со счётом 3:1, а Венгрию в гостях со счётом 3:2.

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