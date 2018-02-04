Черчесов посетил контрольный матч "Зенита" против "Слована"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч питерского "Зенита" против чешского "Слована".
Как информирует Чемпионат, ранее наставник главной команды страны посетил одно из тренировочных занятий "сине-бело-голубых". Теперь же он был замечен на товарищеской игре, которая в эти минуты проходит в Турции.
Отметим, что к 60-й минуте игры "Зенит" и "Слован" голов не забили.
Не пропустите: Бонуччи мог оказаться в "Зените". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Трагикомедия на "Энфилде": на последних секундах матча "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ливерпуля"
-
Боевая ничья в каталонском дерби: "Барселона" теряет очки в матче с "Эспаньолом"
-
"Ювентус" отправил семь безответных мячей в ворота "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"
-
Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"
-
Пике: "Слова о том, что они играют в Корнельи - это не неуважение, это факт"
-
"Монако" - "Лион" - 3:2 (обзор)
-
Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"
-
"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (обзор)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (обзор)
-
"Наполи" на выезде разобрался с "Беневенто"
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Каталонское дерби завершилось расистским скандалом
-
Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"
-
Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"
-
Сунесс: "Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед"
-
Кейн отметился 100-м голом в АПЛ
-
Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"
-
Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"
-
Вальверде прокомментировал ничью с "Эспаньолом"
-
"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Жирона" одержала победу над "Атлетиком"
-
Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"