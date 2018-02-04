Черчесов посетил контрольный матч "Зенита" против "Слована"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч питерского "Зенита" против чешского "Слована".

Как информирует Чемпионат, ранее наставник главной команды страны посетил одно из тренировочных занятий "сине-бело-голубых". Теперь же он был замечен на товарищеской игре, которая в эти минуты проходит в Турции.

Отметим, что к 60-й минуте игры "Зенит" и "Слован" голов не забили.

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