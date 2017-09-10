Черчесов посетил матч "Динамо" - "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был замечен на трибунах "Арены Химки" во время сегодняшнего матча московского "Динамо" против питерского "Зенита".

Как информирует СЭ, за игрой наставник главной команды страны наблюдает вместе со спортивным директором "сине-бело-голубых" Константином Сарсанией.

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