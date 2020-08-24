Черчесов посетил открытие академии во Владикавказе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил открытие академии-интерната "Алания", который находится во Владикавказе.

Вместе с главой республики Вячеславом Битаровым и экс-голкипером национальной команды Владимиром Габуловым специалист принял участие в торжественной церемонии.

"Ждем новых талантов, в том числе и для сборной России!" - написал Черчесов в инстаграме.

Напомним, сборная России в нынешнем розыгрыше Лиги наций встретится с Турцией, Венгрией и Сербией. Матчи пройдут с 3 сентября по 18 ноября.

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