Черчесов посетил товарищеский матч на тренировочном сборе в Белеке

Теги станислав черчесоварсенал тулакальмар

Черчесов посетил товарищеский матч на тренировочном сборе в Белеке

Тульский "Арсенал" вчера, 8 февраля, встречался с шведским "Кальмаром" (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. 

На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Арсенал" закончил 2 этап подготовки к весенней части сезона. Третий состоится также в Белеке с 12 по 22 февраля.

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