Черчесов посетил товарищеский матч на тренировочном сборе в Белеке

Тульский "Арсенал" вчера, 8 февраля, встречался с шведским "Кальмаром" (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов на матче "Кальмар" - "Арсенал" pic.twitter.com/rciH0liETw — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 8 февраля 2019 г.

"Арсенал" закончил 2 этап подготовки к весенней части сезона. Третий состоится также в Белеке с 12 по 22 февраля.

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