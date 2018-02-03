Черчесов посетил тренировку "Зенита"

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Черчесов посетил тренировку "Зенита"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Зенита", который проводит в Турции второй зимний сбор.

Не пропустите: Черчесов: "Двери в главную команду страны ни для кого не закрыты". | http://soccernews.ru 

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