Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"

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Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от матча с Казахстаном в рамках отбора на Евро-2020. Об этом сообщает Spot24.

Напомним, 6 сентября национальная команда обыграла Шотландию (2:1).

"Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая.

У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем игрокам видеться с близкими", - сказал Черчесов.

Завтра, 9 сентября, в Калининграде состоится матч 6-го тура отбора Россия - Казахстан. Начало - в 21:45 (мск).

Первая встреча команд завершилась разгромом Казахстана (0:4).

А еще: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе| http://soccernews.ru
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