Черчесов потребовал убрать из своего интервью вопрос о поправках в конституцию. Журналист отказался

Журналист Сергей Егоров сообщил, что его коллега Нобель Арустамян записал интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Впрочем, интервью до сих пор не вышло, так как Черчесов в последний момент потребовал убрать из интервью вопрос о поправках в конституцию. Арустамян пока отказывается выполнить требование тренера.

"При сверке тренер потребовал вырезать вопросы-ответы, что не оговаривалось. Первая – тема ютуба – смотрит ли его Черчесов, какие программы. Вторая – тема с поправками в конституцию, за которые прошлым летом агитировал главный тренер сборной.

Нобель как автор интервью на эти две правки не идет, потому что считает такое вмешательство в видос некорректным, и интервью, уже смонтированное, не выходит", - написал Егоров в своем Telegram-канале.

Напомним, что прошлым летом Черчесов был одним из тех публичных персонажей, кто призывал голосовать за поправки. Одной из поправок было обнуление президентских сроков Владимира Путина.

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