Черчесов повторил антирекорд сборной России

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Черчесов повторил антирекорд сборной России

Станислав Черчесов повторил антирекорд сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

54-летний специалист проиграл десятый матч у руля национальной команды. Столько же раз в своё время терпели поражения Олег Романцев и Гус Хиддинк.

Отметим, что юбилейным для Черчесова стало фиаско в матче Чемпионата Мира против Уругвая. | http://soccernews.ru

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