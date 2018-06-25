Станислав Черчесов повторил антирекорд сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

54-летний специалист проиграл десятый матч у руля национальной команды. Столько же раз в своё время терпели поражения Олег Романцев и Гус Хиддинк.

Отметим, что юбилейным для Черчесова стало фиаско в матче Чемпионата Мира против Уругвая. | http://soccernews.ru