Черчесов пояснил, почему Шатов не едет на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, почему полузащитник "Краснодара" Олег Шатов не попал в заявку национальной команды для участия в ЧМ-2018.

"Мы за ним внимательно наблюдали, здорово что он перешёл в "Краснодар". Думаю, его шансы были бы велики, если бы он не получил травму. В последних матчах он не играл, поэтому мы, к сожалению, не могли его вызвать. Но желание было" - сказал Черчесов.

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