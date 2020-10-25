Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме посвятил пост бойцу Хабибу Нурмагомедову, поздравив его с победой на турнире UFC 254.

Хабиб посвятил успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был болельщиком "Спартака".

"С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!" - написал тренер в соцести.

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