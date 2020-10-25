Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи

Теги станислав черчесов

Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме посвятил пост бойцу Хабибу Нурмагомедову, поздравив его с победой на турнире UFC 254.

Хабиб посвятил успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был болельщиком "Спартака".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего ОТЦА!!!

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

"С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!" - написал тренер в соцести.

Не пропустите: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 октября

Главные новости дня: 24 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов