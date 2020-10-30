Черчесов поздравил Марадону с 60-летием

30 октября день рождения отмечает Диего Марадона - сегодня легендарному футболисту исполнилось 60 лет.

С юбилеем культового аргентинца поздравил наставник сборной России Станислав Черчесов.

"Прежде всего пожелаю ему крепкого здоровья. Ещё пожелаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере всё складывалось. Человеческого счастья, Диего!" - сказал Черчесов.

Марадона в течение карьеры выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и аргентинские клубы. С национальной сборной выигрывал ЧМ-1986.

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