Черчесов поздравил Марадону с 60-летием
30 октября день рождения отмечает Диего Марадона - сегодня легендарному футболисту исполнилось 60 лет.
С юбилеем культового аргентинца поздравил наставник сборной России Станислав Черчесов.
"Прежде всего пожелаю ему крепкого здоровья. Ещё пожелаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере всё складывалось. Человеческого счастья, Диего!" - сказал Черчесов.
Марадона в течение карьеры выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и аргентинские клубы. С национальной сборной выигрывал ЧМ-1986.
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