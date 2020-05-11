Черчесов поздравил Семина с днем рождения

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Черчесов поздравил Семина с днем рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме написал поздравительный пост главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

"32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в "Локомотиве" первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере.

Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты.

И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!" - написал Черчесов.

Напомним, что через три недели истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом" и велика вероятность, что клуб не продлит его.

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