Черчесов поздравил Семина с днем рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме написал поздравительный пост главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.

"32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в "Локомотиве" первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере.

Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты.

И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!" - написал Черчесов.

Напомним, что через три недели истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом" и велика вероятность, что клуб не продлит его.

Не пропустите: Экс-советник президента "Локомотива" рассказал, почему Сёмина выдавливают из клуба. | http://soccernews.ru