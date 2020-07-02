Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

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Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме поздравил спортивных журналистов с праздником.

"Поздравляю спортивных журналистов с профессиональным праздником! Ярких эфиров, интересных публикаций, качественных аналитических материалов! До встречи на матчах сборной России!" - написал специалист в соцсети.

Сегодня, 2 июля, Международный день спортивного журналиста.

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