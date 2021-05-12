Черчесов предлагал Акинфееву вернуться в сборную России перед чемпионатом Европы

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он разговаривал с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым о возвращении в национальную команду, но голкипер отказался.

"9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. Всего он провел за национальную команду 110 матчей и пропустил 95 голов.

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