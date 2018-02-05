Черчесов: "Предоставили допинг-офицерам из ВАДА список потенциальных участников Чемпионата Мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии его команды с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Врач Эдуард Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на Чемпионат Мира. Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке", - цитирует Черчесова СЭ.

Напомним, Стоичков верит в сборную России. | soccernews.ru