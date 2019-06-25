Черчесов прибыл на матч "Зенит" - "Левски"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Австрию на контрольный матч "Зенит" - "Левски". Об этом сообщает Sport24.

Матч петербургского клуба с болгарским состоится 25 июня. Начало - в 19:00 (мск).

Уже известно, кто выйдет в старте "Зенита" на эту встречу. Матч пройдет на стадионе "Куфштайн-Арена" в городке Куфштайн.

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