Черчесов: "Приглашать Кокорина в сборную России сейчас не имеет смысла"

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Черчесов: "Приглашать Кокорина в сборную России сейчас не имеет смысла"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он не вызвал нападающего "Зенита" Александра Кокорина на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды.

"Почему вы не вызвали Кокорина? Мы с ним полтора года работали в "Динамо". И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в "Зените" все матчи, включая еврокубковые? Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что после семи туров 26-летний Кокорин с шестью мячами является лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

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