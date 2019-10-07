Черчесов пригласил Путина на матчи сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что национальная команда поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения.



"Сборная уже поздравила Путина в социальных сетях. Со своей стороны могу лишь скромно позвать президента на наш матч", - сказал Черчесов.

10 октября в рамках 7-го тура отборочного этапа на Евро-2020 сборная России сыграет с Шотландией на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда проведет выездной матч с Кипром.

В турнирной таблице группы I Россия занимает 2 место, имея в активе 15 очков.

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