Черчесов принял окончательное решение по "Спартаку"

Теги спартак москвароссиястанислав черчесов

Черчесов принял окончательное решение по "Спартаку"Станислав Черчесов намерен сосредоточиться на работе со сборной России и не будет соглашаться на должность наставника "Спартака".

Российские СМИ сообщают, что специалист не готов совмещать два поста, поэтому не будет рассматривать предложения клубов.

"Станислав Саламович остаётся тренером сборной и сосредоточен только на этой работе. Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперёд", - сказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

Читайте:  Рейнгольд жестко высказался о возможном назначении Карпина в "Спартак" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов