Черчесов принял окончательное решение по "Спартаку"

Станислав Черчесов намерен сосредоточиться на работе со сборной России и не будет соглашаться на должность наставника "Спартака".

Российские СМИ сообщают, что специалист не готов совмещать два поста, поэтому не будет рассматривать предложения клубов.

"Станислав Саламович остаётся тренером сборной и сосредоточен только на этой работе. Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперёд", - сказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

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