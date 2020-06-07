Черчесов присутствовал на товарищеском матче "Локомотив" - "Динамо"

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Черчесов присутствовал на товарищеском матче "Локомотив" - "Динамо"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствовал на товарищеском матче "Локомотив" - "Динамо" (1:1).

Матч проходил в закрытом режиме на стадионе "Черкизово".

Розыгрыш чемпионата России должен возобновится 19 июня.

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