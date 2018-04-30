Черчесов присутствует на игре "Динамо" и "Рубина"

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Черчесов присутствует на игре "Динамо" и "Рубина"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на игре 28-го тура РФПЛ между московским "Динамо" и казанским "Рубином", которая в эти минуты проходит на "Арене Химки".

Вероятнее всего, 54-летний специалист просматривает игру трех игроков клуба из Татарстана и одного футболиста "бело-голубых", которые входят в расширенный состав его команды.

Напомним, в другом сегодняшнем матче 28-го тура РФПЛ "Уфа" взяла верх над "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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