Черчесов присутствует на игре "Динамо" и "Рубина"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на игре 28-го тура РФПЛ между московским "Динамо" и казанским "Рубином", которая в эти минуты проходит на "Арене Химки".

Вероятнее всего, 54-летний специалист просматривает игру трех игроков клуба из Татарстана и одного футболиста "бело-голубых", которые входят в расширенный состав его команды.

Напомним, в другом сегодняшнем матче 28-го тура РФПЛ "Уфа" взяла верх над "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru