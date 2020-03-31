Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в видео ютуб-каналу РФС заявил, что на данный момент не стал бы вызывать в национальную команду нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

"Я с Кокориным не разговаривал. Мой номер не менялся, не знаю, как у него. Я уже не раз говорил и сейчас могу повторить. Был большой перерыв в футболе у него, со сборной тем более. Поэтому задача его - восстановить свои качества, проявлять их, убедить всех, что он готов уже, созрел для следующего шага. Потому что то, что с ним случилось, не красит ни его, ни вообще спортсмена. Ну раз случилось, то случилось. За свой проступок он уже ответил. Теперь будем смотреть, что дальше.

На сегодняшний день мы без него обходились, и теперь его задача - проявлять себя, чтобы опять стать для нас важным игроком, потому что все, что у нас есть, пока было без него.

Если бы сейчас был сбор, я бы его не вызвал. С Мамаевым то же самое. Но его у нас ни разу и не было, потому его я знаю в меньшей степени", - сказал Черчесов.

Напомним, в сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев по УДО освободились из колонии, где находились с октября 2018 года.

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