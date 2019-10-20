Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"

Теги станислав черчесовартём дзюба

Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не говорил с форвардом Артемом Дзюбой о слухах о том, что им интересуется "Интер". Об этом сообщает "Матч ТВ".

Напомним, после разгромной победы сборной России с Кипром (5:0) в СМИ появилась информация о том, что миланский клуб нацелился на 31-летнего форварда.

"На эту тему мы не разговаривали. Он взрослый человек. Спросит - дадим свои рекомендации. Конечно, не хотелось бы мне как главному тренеру читать газеты: "Зенит" не хочет, он хочет, он не может..." Как с Гильерме было. Хотелось бы, чтобы "Зенит" и Дзюба зимой договорились, он спокойно работал и ни о чем не думал", - сказал Черчесов.

16 ноября состоится матч 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией. Начало - в 20:00 (мск).

А еще: Черчесов прокомментировал назначение Тедеско главным тренером "Спартака"| http://soccernews.ru
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