Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не говорил с форвардом Артемом Дзюбой о слухах о том, что им интересуется "Интер". Об этом сообщает "Матч ТВ".
Напомним, после разгромной победы сборной России с Кипром (5:0) в СМИ появилась информация о том, что миланский клуб нацелился на 31-летнего форварда.
"На эту тему мы не разговаривали. Он взрослый человек. Спросит - дадим свои рекомендации. Конечно, не хотелось бы мне как главному тренеру читать газеты: "Зенит" не хочет, он хочет, он не может..." Как с Гильерме было. Хотелось бы, чтобы "Зенит" и Дзюба зимой договорились, он спокойно работал и ни о чем не думал", - сказал Черчесов.
16 ноября состоится матч 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией. Начало - в 20:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|8
|10
|10
|Удинезе
|8
|10
|11
|Парма
|7
|9
|12
|Милан
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Сассуоло
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|8
|4