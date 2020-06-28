Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"

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Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о 17-летнем голкипере "Ростова" Денисе Попове, который установил рекорд по количеству сэйвов в матче 23-го тура с "Сочи".

"Рад, что он сыграл. Но он понимает, что его ждет. Пропущенными 10 мячами, наверное, гордиться не стоит", - сказал Черчесов.

Напомним, что ранее шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего клубу пришлось выпустить на игру против "Сочи" (1:10) футболистов академии.

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