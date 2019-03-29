Черчесов прочитает "Тотальный диктант" в Таллине

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову поручили прочитать текст "Тотального диктанта" в Таллине. Об это сообщает rus.err.ee.

Тренер выступит в Ласнамяэском легкоатлетическом холле. Автором текста станет Павел Басинский.

Диктант состоится 13 апреля."Тотальный диктант" проводится каждый год в виде добровольного диктанта для всех желающих.

"Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли - интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России стартовала в квалификации Евро-2020 с поражения от Бельгии (1:3), а затем разгромила Казахстан (4:0).

Не пропустите: Черчесов: "У сборной России тактика выжженной земли"| http://soccernews.ru