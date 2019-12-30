Черчесов продолжит работу по контракту

РФС продлил контракты с тренерами национальных сборных. Об этом сообщается на официальном сайте союза.



Таким образом, союз продлил соглашения с тренером по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым, тренерами женских команд по мини-футболу Еленой Фоминой и Евгением Кузьминым. Также были продлены контракты с тренерами юношеских сборных различных возрастов.



Также контракты переподписаны со Станиславом Черчесовым, Михаилом Галактионовым, Олегом Левиным (сборная России U-20), Вадимом Гараниным (юношеская сборная России 2005 г.р.), Давидом Калатозишвили (женская сборная России U-21), Ольгой Порядиной (женская юниорская сборная России U-16), Ильёй Леоновым (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергеем Скоровичем (молодежные сборные России по мини-футболу) и Константином Маевским (юниорские сборные России по мини-футболу).

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