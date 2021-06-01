Черчесов прокомментировал 38-е место сборной России в рейтинге ФИФА

Фото РФС / Константин Рыбин

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о том, что его команда находится на 38-й строчке в рейтинге ФИФА.

"Это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше - так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить позиции", - сказал Черчесов.

Россияне на групповом этапе Евро-2020 сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории добралась до 1/4 финала ЧМ.

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