Черчесов прокомментировал дебютный вызов Мухина в сборную России

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Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду 19-летнего Максима Мухина из "Локомотива".

Для полузащитника, дебютировавшего только в ноябре за основу "железнодорожников", это первое приглашение в сборную.

"Почему вызван Мухин? Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок "Локомотива", - сказал Черчесов.

Мухин заменил в заявке российской сборной травмированного Романа Зобнина.

Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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