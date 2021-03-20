Черчесов прокомментировал дебютный вызов Мухина в сборную России
Фото РИА Новости / Алексей Майшев
Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду 19-летнего Максима Мухина из "Локомотива".
Для полузащитника, дебютировавшего только в ноябре за основу "железнодорожников", это первое приглашение в сборную.
"Почему вызван Мухин? Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок "Локомотива", - сказал Черчесов.
Мухин заменил в заявке российской сборной травмированного Романа Зобнина.
Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.
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