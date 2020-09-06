Черчесов прокомментировал два пропущенных гола сборной России в матче с Венгрией

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Черчесов прокомментировал два пропущенных гола сборной России в матче с Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о пропущенных голах национальной команды в Лиге наций.

"С сербами пропустили гол, здесь - два. Забили и там, и там по три. Но это чуть в шутку. Игры разные. С Сербией играли дома, с игроками из топ-клубов. Четко понимали, чего хотим. Там первые минуты не получились, а здесь четко знали, как играет соперник. Первые 60 минут у нас вообще проблем не было, пока мы сами себе их не создали. Венгры мне понравились. Молодая и быстрая команда. С ними мы уже играли здесь и тоже выиграли. Здесь есть игроки, которые могут прогрессировать", - цитирует Черчесова Sport24.

Отметим, сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

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