Черчесов прокомментировал игровую форму сборной России для Чемпионата Мира

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов прокомментировал игровую форму сборной России для Чемпионата МираГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игровую форму своей команды для Чемпионата Мира 2018-го года.

"Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу", - цитирует 54-летнего специалиста Спорт-FM.

Напомним, Отаменди может не сыграть против России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов