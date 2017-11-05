Черчесов прокомментировал игровую форму сборной России для Чемпионата Мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игровую форму своей команды для Чемпионата Мира 2018-го года.

"Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу", - цитирует 54-летнего специалиста Спорт-FM.

Напомним, Отаменди может не сыграть против России. | soccernews.ru