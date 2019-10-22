Черчесов прокомментировал игровую форму Смолова

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Черчесов прокомментировал игровую форму Смолова

Наставник сборной России Станислав Черчесов встал на защиту форварда "Локомотива" Фёдора Смолова, у которого, по мнению отдельных специалистов, игровой спад.

"Не согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд, Смолов в последнее время возвращается на свой привычный уровень. Мы разговаривали с ним недавно, когда он получил травму, и я выразил сожаление, что его с нами не будет на октябрьском сборе", - сказал Черчесов.

Напомним, что сейчас 29-летний футболист восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Черчесов: "Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?". | http://soccernews.ru
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