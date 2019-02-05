Черчесов прокомментировал игру Головина в составе "Монако"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в составе "Монако".

"Головин показывает достаточно качественные матчи. Я ранее уже говорил, что он в хорошем месте в нужное время, теперь нужно проявить терпение. Сейчас вернулся Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут. Мы рады, что Саша начал забивать, хотя никаких сомнений в этом не было" - сказал Черчесов.

Напомним, что 22-летний Головин перешёл из ЦСКА в "Монако" прошлым летом за 30 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за монегасков 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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