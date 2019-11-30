Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о жеребьевке Евро-2020.

"Финляндия хорошо играла и довольно легко прошла на Евро. Это многое значит. У них много футболистов выступают за рубежом, поэтому есть над чем задуматься. Последняя игра в Копенгагене не идет нам на пользу, но нужно играть.

Еще рано что-то говорить о группе, пока мы полностью не проанализируем соперников. Разумеется, с Бельгией мы уже знакомы", - заявил Черчесов.

Напомним, что на групповом этапе России будут противостоять Бельгия, Дания и Финляндия.

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