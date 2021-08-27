Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для "Спартака"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов оценил результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для московского "Спартака".
"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".
"С большим интересом буду наблюдать за соперничеством "Спартака" и "Легии" на международной арене. Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провёл, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба.
В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания. Кстати, регулярно общаюсь с владельцем "Легии" Дариушем Миодуски, менеджером Конрадом Пашневским и главным тренером Чеславом Михневичем. А капитаном команды является выступавший у меня ещё шесть лет назад Енджейчик, который успел после этого поиграть в России.
Прогнозы давать не стану. Для "Легии" будет очень принципиально и почётно обыграть "Спартак". А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы", - сказал Черчесов.
Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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