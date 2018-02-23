Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для отечественных клубов.

"Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала. Думаю, что все команды одного уровня, но выделяется, естественно, "Атлетико" - все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги Чемпионов играли. А так и "Лион" будет интересным соперником, и "Лейпциг" производит определенный фурор в Германии", - цитирует 54-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, полностью итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы представлены здесь. | soccernews.ru