Черчесов прокомментировал критику в адрес Лунева

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Черчесов прокомментировал критику в адрес Лунева

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что вратарь национальной команды Андрей Лунев необоснованно много критикуется.

"У меня нет никаких претензий к игре Лунева. Он на протяжении нескольких лет показывает результат, а неудачи бывают у всех. Всё идёт своим чередом. Он игрок нашей команды, а мы в него верим, как и в каждого", - сказал Черчесов.

Стоит отметить, что Лунев не играл за сборную России с ноября 2018 года.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов.

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