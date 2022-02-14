Черчесов прокомментировал лидерство "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии

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Черчесов прокомментировал лидерство "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии

Фото инстаграм cherches_stanislav

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над "Залаэгерсегом" (3:1).

Набрав три очка, команда российского тренера стала лидером чемпионата Венгрии.

"Зная о поражении конкурента, мы понимали, что победа выведет нас на первое место. К счастью, всё так и сложилось. Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, хотя ближе к концу встречи у нас это получалось не всегда. Нам ещё есть куда расти, но главное – мы взяли три очка", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.

Не пропустите: Черчесов назвал главную задачу "Ференцвароша". | http://soccernews.ru
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