Черчесов прокомментировал лидерство "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над "Залаэгерсегом" (3:1).

Набрав три очка, команда российского тренера стала лидером чемпионата Венгрии.

"Зная о поражении конкурента, мы понимали, что победа выведет нас на первое место. К счастью, всё так и сложилось. Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, хотя ближе к концу встречи у нас это получалось не всегда. Нам ещё есть куда расти, но главное – мы взяли три очка", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.

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