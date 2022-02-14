Черчесов прокомментировал лидерство "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии
Фото инстаграм cherches_stanislav
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над "Залаэгерсегом" (3:1).
Набрав три очка, команда российского тренера стала лидером чемпионата Венгрии.
"Зная о поражении конкурента, мы понимали, что победа выведет нас на первое место. К счастью, всё так и сложилось. Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, хотя ближе к концу встречи у нас это получалось не всегда. Нам ещё есть куда расти, но главное – мы взяли три очка", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19