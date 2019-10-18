Черчесов прокомментировал назначение Тедеско главным тренером "Спартака"

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Черчесов прокомментировал назначение Тедеско главным тренером "Спартака"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

"Я с ним не знаком и даже не читал, что он обо мне сказал. Спасибо, прочитаю. Вы мне задавали вопрос о совмещении. Видите, как всё сложилось? Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает. Оставьте в покое клуб, не будоражьте людей. Дайте всем спокойно работать. Есть главный тренер "Спартака", которому пожелаем удачи, чтобы он приносил победы клубу и готовил футболистов для сборной.

Советов Тедеско давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Он молодой парень, разберётся и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь", - сказал Черчесов.

"Спартак" объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера в понедельник, 14 октября.

56-летний Черчесов ранее также возглавлял "красно-белых" - в период с июня 2007 по август 2008 года.

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