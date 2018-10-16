Черчесов прокомментировал неудачи сборной Германии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о неудачах сборной Германии.

Напомним, что немецкая команда выиграла только 3 из последних 12 матчей.

"Система" и "Германия" – это слова-синонимы. Системного кризиса там быть не может. Понятно, что большой турнир только прошел. Игроки сборной Германии выступают в топ-клубах, доходят до финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому нагрузка у них соответствующая. Думаю, что у них будет естественная смена поколений. Временные неудачи Германии быстро забудутся. Они опять будут конкурентоспособны", - сказал он.

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