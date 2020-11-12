Черчесов прокомментировал ничью с Молдовой

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после товарищеской игры против Молдовы (0:0).

"Соперник не показал ничего удивительного. Мы изучаем, знаем футболистов. Они могут чуть лучше или иначе сыграть. Сегодня перестроились на четырех защитников. Мы и этот вариант просчитывали. Проблем с перестроением не было. Это единственное, что было из нового. Футболистов знаем, некоторые выступают в России. Понимали, что Молдова будет настроена, мы хороший раздражитель. Соперник старался, мы какие-то вещи попробовали. Будем разбирать игру и посмотрим.

Мы хотели победить, однако соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые смогли создать, нужно было реализовать. В таких матчах гол решает многое.

Конечно, матч против Турции будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция - хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться", - заявил Черчесов.

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