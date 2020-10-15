Черчесов прокомментировал ничью в матче с Венгрией

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после ничьи в матче с Венгрией (0:0).

"На прошлом сборе было две победы, сейчас две ничьих и поражение. Мы лидируем в группе и ждем следующих матчей.

Осложнили ли мы себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба, мы идем первыми. К следующим матчам, может быть, у них кто-то заболеет, а у нас все будут здоровы. Никогда не знаешь. Разумеется, мы недовольны результатом. Однако были и положительные моменты, молодежь вышла, новички появились на этом сборе. Есть плюсы у этого сбора, есть и минусы.

Мы плохо вошли в игру, хотя, честно говоря, было удивительно, так как мы реально хорошо размялись. Прям на разминке было видно, что, как говорится, с места в карьер. Но видите, как иногда в футболе случается. К середине тайма разбегались, а в конце завладели инициативой. Второй тайм контролировали полностью, однако, к сожалению, не забили. Не знаю, был там гол или нет...", - заявил Черчесов.

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