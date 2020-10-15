Черчесов прокомментировал ничью в матче с Венгрией
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после ничьи в матче с Венгрией (0:0).
"На прошлом сборе было две победы, сейчас две ничьих и поражение. Мы лидируем в группе и ждем следующих матчей.
Осложнили ли мы себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба, мы идем первыми. К следующим матчам, может быть, у них кто-то заболеет, а у нас все будут здоровы. Никогда не знаешь. Разумеется, мы недовольны результатом. Однако были и положительные моменты, молодежь вышла, новички появились на этом сборе. Есть плюсы у этого сбора, есть и минусы.
Мы плохо вошли в игру, хотя, честно говоря, было удивительно, так как мы реально хорошо размялись. Прям на разминке было видно, что, как говорится, с места в карьер. Но видите, как иногда в футболе случается. К середине тайма разбегались, а в конце завладели инициативой. Второй тайм контролировали полностью, однако, к сожалению, не забили. Не знаю, был там гол или нет...", - заявил Черчесов.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4