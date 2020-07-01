Черчесов прокомментировал ошибку вратаря "Спартака" Максименко в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:2). После удара полузащитника "армейцев" Николы Влашича мяч от рук Максименко влетел в ворота.

"То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет. Главное не сам просчет, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

ЦСКА остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" по-прежнему занимает шестую позицию.

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