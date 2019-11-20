Черчесов прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы: "Это чьи болельщики-то были?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение болельщиков на матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0). Российские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес форварда Артема Дзюбы.

"Я... у меня просто иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня уже нет давно реакции на такие вещи. Ко всему привыкли. У нас закончился квалификационный турнир, теперь ждем жеребьевки", - сказал Черчесов.

В 10 матчах за сборную России Дзюба забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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