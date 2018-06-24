Черчесов прокомментировал отсутствие в составе Миранчуков

Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о братьях Миранчуках.

"Миранчуки не играют потому что тренер так решил. Но они должны быть готовы выйти на поле в любую минуту и сделать свое дело" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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