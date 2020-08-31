Черчесов прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту"

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Черчесов прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о трансфере полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".

"Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причём в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель - попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаётся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России", - сказал Черчесов.

Напомним, что "Аталанта" заплатила за российского хавбека 14,5 миллионов евро.

Воспитанник "Локомотива" Миранчук сыграл за "железнодорожников" 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

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