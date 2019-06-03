Черчесов прокомментировал победный матч сборной России с "Чертаново"

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов прокомментировал победный матч сборной России с "Чертаново"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру сборной России после разгромного матча с "Чертаново" (6:0). Об этом информирует "Чемпионат".

"Мы хотели дать всем сыграть сегодня, потому что те же Миранчуки до 26 мая сражались за Лигу чемпионов, за Кубок. Они сегодня сыграли, но и не переутомились. Нужно было дать сыграть и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они почувствовали себя игроками сборной.

За "Чертаново" следим, но не так пристально, как хотелось бы. Но сегодня мы пристально подготовились и свою работу выполнили", - сказал Черчесов.

Напомним, что 8 июня национальная команда проведет матч с Сан-Марино, а 11-го с Кипром. Встречи пройдут в рамках 2 и 3 тура квалификационного раунда Евро-2020.

Читайте также: Тренер "Чертаново": "Матч против сборной России ребята запомнят навсегда"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов