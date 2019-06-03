Черчесов прокомментировал победный матч сборной России с "Чертаново"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру сборной России после разгромного матча с "Чертаново" (6:0). Об этом информирует "Чемпионат".

"Мы хотели дать всем сыграть сегодня, потому что те же Миранчуки до 26 мая сражались за Лигу чемпионов, за Кубок. Они сегодня сыграли, но и не переутомились. Нужно было дать сыграть и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они почувствовали себя игроками сборной.

За "Чертаново" следим, но не так пристально, как хотелось бы. Но сегодня мы пристально подготовились и свою работу выполнили", - сказал Черчесов.

Напомним, что 8 июня национальная команда проведет матч с Сан-Марино, а 11-го с Кипром. Встречи пройдут в рамках 2 и 3 тура квалификационного раунда Евро-2020.

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